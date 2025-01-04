الشيخ قاسم: الشهيد أبو مهدي المهندس راية خفاقة في سماء الأمة

2025-01-04 20:50:09 - المصدر: الفرات نيوز

كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالذكرى السنوية الـ 5 لاستشهاد قادة النصر ورفاقهم:

الشيخ قاسم: الشهيد أبو مهدي المهندس انموذج للالتزام الولائي تحت سقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف

الشيخ قاسم: الشهيد القائد أبو مهدي المهندس علم من أعلام العراق ودوره كبير ومؤثر بالتحرير من صدام اللعين وداعش التي أرادت احتلال العراق

الشيخ قاسم: الاحتلال الصهيوني لم يستطع التقدم لأن المجاهدين المقاومين ثبتوا وصمدوا في وجهه

الشيخ قاسم: العدو الصهيوني أجبر على اللجوء لاتفاق وقف إطلاق النار بسبب الصمود والتضحيات

الشيخ قاسم: كسرنا شوكة الاحتلال الصهيوني ولم يتمكن من تحقيق أهدافه وبفضل هذه التضحيات ستستمر المقاومة

الشيخ قاسم: ما حصل بمعركة أولي البأس قطع الطريق أمام العدو الصهيوني بأن يكون له آمال في لبنان

الشيخ قاسم: قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم؟ وكيف تقاوم؟ وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه