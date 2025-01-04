الشيخ قاسم: الشهيد أبو مهدي المهندس راية خفاقة في سماء الأمة
كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالذكرى السنوية الـ 5 لاستشهاد قادة النصر ورفاقهم:
الشيخ قاسم: الشهيد أبو مهدي المهندس انموذج للالتزام الولائي تحت سقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف
الشيخ قاسم: الشهيد القائد أبو مهدي المهندس علم من أعلام العراق ودوره كبير ومؤثر بالتحرير من صدام اللعين وداعش التي أرادت احتلال العراق
الشيخ قاسم: الاحتلال الصهيوني لم يستطع التقدم لأن المجاهدين المقاومين ثبتوا وصمدوا في وجهه
الشيخ قاسم: العدو الصهيوني أجبر على اللجوء لاتفاق وقف إطلاق النار بسبب الصمود والتضحيات
الشيخ قاسم: كسرنا شوكة الاحتلال الصهيوني ولم يتمكن من تحقيق أهدافه وبفضل هذه التضحيات ستستمر المقاومة
الشيخ قاسم: ما حصل بمعركة أولي البأس قطع الطريق أمام العدو الصهيوني بأن يكون له آمال في لبنان
الشيخ قاسم: قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم؟ وكيف تقاوم؟ وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه