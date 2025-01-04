البيئة: العراق ملتزم باتفاقية أوتاوا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028

2025-01-04 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأكدت وزارة البيئة، اليوم السبت، أن العراق ملتزم باتفاقية أوتاوا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028.وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالنسبة لموضوع الألغام في العراق، فإن البلاد منضمة إلى اتفاقية أوتاوا، التي تضع سقفًا عالميًا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028"، مؤكدا، أن "العراق ملتزم ضمن الخطط الموضوعة لإنهاء ملف الألغام بحلول عام 2028".وأضاف أنه "قد تحدث بعض الحالات الاستثنائية، مثل نقص الموازنة أو تأخيرات أخرى، مما قد يدفعنا إلى طلب تمديد محدود لهذه المدة، على ألا يكون بعيدًا كثيرًا عن عام 2028".وفي ما يتعلق بمشروع طريق التنمية أكد المختار، أن "دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة تعمل بتعاون مستمر مع الجهات المعنية بالمشروع للاعتماد على آلية واضحة تقضي بتزويد الوزارة بإحداثيات محددة لمسار الطريق، وبناءً على هذه الإحداثيات والخرائط المتوفرة، يتم تحديد ما إذا كانت المنطقة ملوثة بالألغام أم لا".وتابع، أنه "في حال كانت المنطقة غير ملوثة، يتم المضي قدمًا في المشروع دون أي عوائق، أما إذا كانت ملوثة، يتم التنسيق مع الجهات المختصة لإجراء عمليات إزالة الألغام أولاً، وفقًا للإجراءات المعتمدة في هذا الملف".