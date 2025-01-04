المالكي يحذر من مخطط صهيوني لتقسيم المنطقة
2025-01-04 21:00:02 - المصدر: واع
النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان
حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، من مخطط للكيان الصهيوني يهدف إلى تقسيم المنطقة.
وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان نجفي لاستذكار قادة النصر- حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العدو يحرضكم ويحرض أبناءكم للقيام بأعمال تخريبية على أساس القدرة على تغيير واقع الدولة الذي نحن فيه لكنهم يعملون وسيفشلون فشلا ذريعا و ستبقى هذه الدول متضافرة الجهود فيما بينها من أجل حماية المنطقة".
وأضاف، "حاليا مهمتنا تعقدت، سابقا نريد الحفاظ على غزة فقط و جنوب لبنان، اليوم واجبنا أن نحافظ على المنطقة التي قد تعرضت بسبب سقوط سوريا إلى مزيد من التجاوز و العدوان".
وتابع، أن "هذا المشروع كتب في 1967 و 1982 لتقسيم جميع الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى كانتونات صغيرة حتى لا يستطيع أحد أن يتحدى الكيان و لا تستطيع هذه الدول أن تتحالف فيما بينها لمواجهة هذا الخطر الدائم على طول الخط".
وبين، أن "الذي حصل في سوريا قد يكون المقدمة للاستمرار في عملية تقسيم دول المنطقة و إضعافها إلى دويلات صغيرة غير قادرة على أن تقف بوجه الصهيونية".
حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، من مخطط للكيان الصهيوني يهدف إلى تقسيم المنطقة.
وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان نجفي لاستذكار قادة النصر- حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العدو يحرضكم ويحرض أبناءكم للقيام بأعمال تخريبية على أساس القدرة على تغيير واقع الدولة الذي نحن فيه لكنهم يعملون وسيفشلون فشلا ذريعا و ستبقى هذه الدول متضافرة الجهود فيما بينها من أجل حماية المنطقة".
وأضاف، "حاليا مهمتنا تعقدت، سابقا نريد الحفاظ على غزة فقط و جنوب لبنان، اليوم واجبنا أن نحافظ على المنطقة التي قد تعرضت بسبب سقوط سوريا إلى مزيد من التجاوز و العدوان".
وتابع، أن "هذا المشروع كتب في 1967 و 1982 لتقسيم جميع الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى كانتونات صغيرة حتى لا يستطيع أحد أن يتحدى الكيان و لا تستطيع هذه الدول أن تتحالف فيما بينها لمواجهة هذا الخطر الدائم على طول الخط".
وبين، أن "الذي حصل في سوريا قد يكون المقدمة للاستمرار في عملية تقسيم دول المنطقة و إضعافها إلى دويلات صغيرة غير قادرة على أن تقف بوجه الصهيونية".