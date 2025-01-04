المالكي يحذر من مخطط صهيوني لتقسيم المنطقة

2025-01-04 21:00:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانحذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، من مخطط للكيان الصهيوني يهدف إلى تقسيم المنطقة.وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان نجفي لاستذكار قادة النصر- حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العدو يحرضكم ويحرض أبناءكم للقيام بأعمال تخريبية على أساس القدرة على تغيير واقع الدولة الذي نحن فيه لكنهم يعملون وسيفشلون فشلا ذريعا و ستبقى هذه الدول متضافرة الجهود فيما بينها من أجل حماية المنطقة".وأضاف، "حاليا مهمتنا تعقدت، سابقا نريد الحفاظ على غزة فقط و جنوب لبنان، اليوم واجبنا أن نحافظ على المنطقة التي قد تعرضت بسبب سقوط سوريا إلى مزيد من التجاوز و العدوان".وتابع، أن "هذا المشروع كتب في 1967 و 1982 لتقسيم جميع الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى كانتونات صغيرة حتى لا يستطيع أحد أن يتحدى الكيان و لا تستطيع هذه الدول أن تتحالف فيما بينها لمواجهة هذا الخطر الدائم على طول الخط".وبين، أن "الذي حصل في سوريا قد يكون المقدمة للاستمرار في عملية تقسيم دول المنطقة و إضعافها إلى دويلات صغيرة غير قادرة على أن تقف بوجه الصهيونية".