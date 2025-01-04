2025-01-04 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، من مخطط للكيان الصهيوني يهدف إلى تقسيم المنطقة.

وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان نجفي لاستذكار قادة النصر تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العدو يحرضكم ويحرض أبناءكم للقيام بأعمال تخريبية على أساس القدرة على تغيير واقع الدولة الذي نحن فيه لكنهم يعملون وسيفشلون فشلا ذريعا وستبقى هذه الدول متضافرة الجهود فيما بينها من أجل حماية المنطقة".

وأضاف، "حاليا مهمتنا تعقدت، سابقا نريد الحفاظ على غزة فقط وجنوب لبنان، اليوم واجبنا أن نحافظ على المنطقة التي قد تعرضت بسبب سقوط سوريا إلى مزيد من التجاوز والعدوان واحتمالات إعادة رسم خريطة العراق مجددا".

وتابع المالكي أن "هذا المشروع كتب في 1967 و1982 لتقسيم جميع الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى كانتونات صغيرة حتى لا يستطيع أحد أن يتحدى الكيان ولا تستطيع هذه الدول أن تتحالف فيما بينها لمواجهة هذا الخطر الدائم على طول الخط".

وبين، أن "الذي حصل في سوريا قد يكون المقدمة للاستمرار في عملية تقسيم دول المنطقة وإضعافها إلى دويلات صغيرة غير قادرة على أن تقف بوجه الصهيونية".