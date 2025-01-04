مطاردة وتبادل للنار بقلب بغداد.. اعتقال عناصر فصيل مسلح استولوا على "خباطة كونكريت"

2025-01-04 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بإلقاء القبض على عناصر ينتمون لفصيل شيعي قاموا بسرقة آلية "صب كونكريتي"، وتم اعتقالهم بعد الاشتباك معهم وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثالث، وباسناد من طوارئ الرصافة ودوريات النجدة، تمكنوا من إلقاء القبض على عناصر مسلحة تنتمي لفصيل شيعي، قرب ملعب الشعب الدولي وسط بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "العناصر المسلحة كانوا يستقلون عجلة نوع تاهو وقاموا بسرقة آلية خاصة (بمب خباطة كونكريت يزيد سعرها عن 300 ألف دولار) تحت تهديد السلاح وإنزال السائق بالقوة بمنطقة البوعيثة جنوبي بغداد".

وبين أن "عملية القبض تمت بعد مطاردتهم وتبادل إطلاق النار قرب ملعب الشعب الدولي، وتم تسليمهم إلى مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة".