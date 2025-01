رغم تعالي الاصوات الرافضة له.. تأييد نيابي لخطوة تعديل قانون “الانتخابات”

2025-01-04 21:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعرب عضو مجلس النواب عدنان الجحيشي عن تأييده لخطوة تعديل قانون الانتخابات، فيما أكد انها تحقق غايتين رئيستين الا وهما انصاف كلا من جمهور المحافظة والمرشح وتحقيق مبدأ العدالة . وقال الجحيشي لـ عراق اوبزيرفر إنه “مع خطوة اعتماد قانون الدوائر المتعددة وأعلى الاصوات الذي تم العمل به خلال الدورة الخامسة لمجلس …

