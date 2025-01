كشف تفاصيل اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط الإقليم

2025-01-04 21:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت، تفاصيل اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير النفط المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق. وقال عضو اللجنة نهرو محمود، إن"هناك اتفاقا حدث بين الوفد الحكومي في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق"، مبينا أن"الخلاف الأساسي كان على كلفة استخراج ونقل النفط المنتج في الإقليم ومن ثم […]

