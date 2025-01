نعيم قاسم: إسرائيل لم تتمكن من تحقيق هدفها والمقاومة ستستمر

2025-01-04 21:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم السبت، أن حزب الله واجه عدواناً غير مسبوق لكنه صمد وكسر شوكة إسرائيل. وقال قاسم في كلمة له بمناسبة ذكرى اغتيال قادة النصر، إن "المقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الصهيوني الواسع والعدوان"، مبينا ان "حزب الله واجه عدواناً غير مسبوق […]

