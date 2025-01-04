2025-01-04 21:36:04 - المصدر: ايشان

بعد أن استبعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أن يؤثر تغيير النظام في سوريا، على العراق وإمكانية تغيير النظام السياسي الحالي، خرج زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، محذّراً من أن تكون أحداث سوريا، مقدمة للاستمرار بتقسيم دول المنطقة، وجعلها دويلات صغيرة وصفها بـ “الضعيفة”. وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان نجفي لاستذكار […]

ظهرت المقالة بعكس تصريح السوداني.. المالكي يحذّر: ما حصل في سوريا قد يكون المقدمة للاستمرار بتقسيم دول المنطقة أولاً على ايشان.



