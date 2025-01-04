السوداني والمندلاوي يؤكدان على أهمية الجهوزية الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار

2025-01-04 21:50:09 - المصدر: الفرات نيوز



استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد محسن المندلاوي، في مقر اقامته اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، لتسليط الضوء على تطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية جهوزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع التحديات الراهنة لتعزيز الأمن والاستقرار.

واتفق الجانبان على ضرور استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق التكامل لتنفيذ البرامج والخطط الوطنية، حيث اعرب المندلاوي عن دعم مجلس النواب للحكومة لتنفيذ فقرات برنامجها الخدمي، واهمية تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف لتلبية تطلعات الشعب، كما جرى التأكيد على ضرورة تنشيط البرامج الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العوائد النفطية، والعمل على تشجيع القطاع الخاص.

