2025-01-04 22:30:02 - المصدر: واع

الكويت– واع

حصد المنتخب البحريني لقب خليجي 26، اليوم السبت، بعد تغلبه على نظيره العماني بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وتقدم عُمان بهدف عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17، فيما أحرز اللاعب البحريني محمد مرهون، هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 78، وبعدها بدقيقتين فقط، ارتطمت تسديدة مرهون بالمدافع العماني محمد المسلمي، لتدخل الشباك وتنتهي النتيجة لصالح البحرين بهدفين لهدف".

وبهذا الفوز، حقق البحرين لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن كان قد حققها في نسخة 2019 في "خليجي 24" بقطر.