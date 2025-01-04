المنتخب البحريني يتوج بلقب خليجي الكويت "26"

2025-01-04 22:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز المنتخب البحريني على نظيره العُماني بنتيجة 2-1 ليتوج بلقب بطولة كأس خليجي الكويت 26 .

جرت المباراة على ملعب جابر الأحمد الصباح الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً .

انتهى الشوط الاول بتقدم عُمان بهدف دون رد للبحرين ، سجل عُمان هدفه في الدقيقة 18 عن طريق عبد الرحمن المشيفري.

وفي الشوط الثاني سجل البحرين هدف التعديل في الدقيقة 79 من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد جاسم مرهون ، وبعد دقيقة وبنيران صديقة سجل البحرين هدفه الثاني عن طريق مدافع عُمان محمد المسلمي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وأقيم حفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية خلال حفل المباراة النهائية في خليجي زين 26 على ستاد جابر الأحمد الدولي اليوم السبت، وشارك الكابتن حسين سعيد الذي تم اختياره من قبل اتحاد الكرة العراقي ليكون ضمن أساطير الكرة الخليجية الذين تمّ تكريمهم في خليجي 26 في الكويت.

وتعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في المباراة النهائية للبطولة، منذ أن تم تطبيق نظام المجموعتين في عام 2004، وهو الظهور السادس للمنتخب العماني في النهائي، والثاني للمنتخب البحريني.