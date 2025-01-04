2025-01-04 22:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يُعد شارع الإسكان في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، واحداً من أكثر الشوارع شعبية وحيوية، حيث يكتظ يومياً بالزوار من مختلف الأعمار، لكن نشاطه الحقيقي يبدأ مع غروب الشمس وحتى شروقها.

ويُعرف الشارع بمطاعمه المتنوعة ومقاهيه التي تُقدم أجواء مريحة، ليُصبح مركزاً للتجمعات الشبابية، خاصة في فترات الليل والعطل.

يقول أحمد كريم، أحد رواد الشارع: "أزور شارع الإسكان بشكل شبه يومي، فهو المكان المثالي لتناول وجبة سريعة أو الاسترخاء بعد يوم عمل طويل. المطاعم هنا متنوعة والأسعار مناسبة".

تجارب فريدة

المطاعم في الشارع تُقدم خيارات واسعة من الأكلات، بدءاً من المشاوي العراقية، مروراً بالفلافل والشاورما، ووصولاً إلى الحلويات التقليدية.

ويقول اياد، صاحب أحد المطاعم: "زبائننا يأتون من مختلف مناطق أربيل وحتى من المحافظات الأخرى ونحاول دائماً تقديم أطباق ذات جودة عالية وبأسعار تناسب الجميع كون المكان شعبيا".

أما (الزائر) جمال فيقول: "أحب زيارة شارع الإسكان مع اصدقائي والأجواء هنا حيوية والمقاهي توفر جلسات مريحة تجعل اللقاءات ممتعة".

ملتقى الثقافات والتنوع

يُعتبر الشارع أيضاً نقطة جذب للسياح، حيث يعكس مزيجاً ثقافياً يعكس تنوع مدينة أربيل، والمحلات التجارية المنتشرة في الشارع تعرض بضائع محلية وأخرى حديثة، ما يُضيف طابعاً تجارياً يُرضي جميع الأذواق.

ويظل شارع الإسكان عنواناً للأجواء الشعبية، وهو ليس مجرد شارع تجاري، بل محطة اجتماعية تعكس روح المدينة وحيويتها، ليبقى واحداً من أبرز معالم أربيل التي تستقطب الزوار يومياً.