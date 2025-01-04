2025-01-04 22:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، إلقاء القبض على 13 متهماً، بينهم "قاتل" وآخر أقدم على رمي "مولوتوف" باتجاه احدى الدور السكنية بجانب الرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التى تنفذها قواتنا الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، قطعاتنا الأمنية تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة (الوقتية) ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الاولى، الخامسة شرطة اتحادية، بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية".

ولفتت إلى أن "العمليات نتج عنها إلقاء القبض على 13 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالقتل العمد وآخر أقدم على رمي قنابل (مولوتوف) على احدى الدور السكنية، وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، البلديات، قرية 10/المدائن، الزعفرانية، ساحة الفردوس، الكرارة) بجانب الرصافة".

وبينت القيادة في بيانها، أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".