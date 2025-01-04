رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان يبحثان التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2025-01-04 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، حيث شهد اللقاء التباحث في آخر التطورات التي تشهدها المنطقة".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- البحث في سبل دعم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ للمضي في تحقيق التكامل من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي بمختلف أولوياته، وتنشيط البرامج الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي ودعم دور القطاع الخاص وإسناد الأجهزة الحكومية في تأدية واجباتها الخدمية والتنموية".