البحرين تتغلب على عمان وتتوج بكأس خليجي 26

2025-01-04 22:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

توج المنتخب البحريني، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختِها السادسة والعشرين بعد فوزه على منافسِه العماني بنتيجةِ هدفين لهدف في المباراة النهائية.

ورغم تقدم منتخب السلطنة بهدف بالدقيقة السابعةَ عشرة عن طريق عبد الرحمن المشيفري قلبت البحرين النتيجةَ لصالحِها بإحرازها هدفين بواسطة محمد جاسم مرهون بالدقيقة الثامنة والسبعين من ركلة جزاء ومحمد صالح المسيلمي بالخطأ في مرماه بالدقيقةِ الحادية والثمانين.

وبهذا الفوز خطفت البحرين لقبها الثاني بالبطولة بعد لقبها الأول عام 2019.



