2025-01-04 22:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، خلاله لقائه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، سبل دعم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني التقى اليوم السبت، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي”، لافتاً إلى ان …

The post السوداني والمندلاوي يبحثان سبل دعم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية first appeared on Observer Iraq.