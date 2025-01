“غولدمان ساكس” يتوقع انخفاض إمدادات النفط الإيرانية

2025-01-04 23:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر توقع بنك “غولدمان ساكس”، انخفاضا متواضعا في إنتاج النفط الخام الإيراني نتيجة للتغيرات السياسية المتوقعة والعقوبات الأكثر صرامة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويتوقع البنك في تقديراته الأساسية انخفاض إمدادات النفط الخام الإيرانية 300 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني من عام 2025. ويتوقع …

