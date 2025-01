2025-01-04 23:00:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بإلقاء القبض على إسرائيليين اثنين عبرا الحدود إلى الأراضي السورية. ونقلت وسائل إعلام عن الهيئة قولها: "اعتقال إسرائيليين اثنين عبرا الحدود إلى الأراضي السورية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

The post اعتقال إسرائيليين اثنين عبرا الحدود إلى الأراضي السورية appeared first on جريدة المدى.