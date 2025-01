المنتخب البحريني يتوج بلقب بطولة كأس الخليج

2025-01-04 23:00:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى توج المنتخب البحريني، اليوم السبت، بلقب بطولة كاس الخليج بنسختِها السادسة والعشرين بعد فوزه على منافسِه العماني بنتيجةِ هدفين لهدف في المباراة النهائية. ورغم تقدم منتخب السلطنة بهدف بالدقيقة السابعةَ عشرة عن طريق عبد الرحمن المشيفري قلبت البحرين النتيجةَ لصالحِها بإحرازها هدفين بواسطة محمد جاسم مرهون بالدقيقة الثامنة والسبعين من ركلة جزاء ومحمد […]

