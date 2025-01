2025-01-04 23:05:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ نظام تحقق جديد من خلال جهات خارجية موثوقة ◾ إمكانية تحويل الهدايا إلى رموز NFT ◾ فلاتر بحث جديدة للمحادثات الخاصة والمجموعات أطلق تطبيق تيليجرام أول تحديث له في 2025، مقدمًا نظامًا جديدًا للتحقق من الحسابات عبر جهات خارجية معتمدة، مثل هيئات مراقبة جودة الأغذية والمؤسسات التعليمية. سيظهر...

The post تيليجرام يطلق مميزات جديدة للتحقق من الحسابات appeared first on شبكة اخبار الناصرية.