عاجل| البحرين تقلب الطاولة على عمان وتحصد لقب خليجي 26

2025-01-04 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر حصد المنتخب البحريني لقب خليجي26، اليوم السبت، بعد تغلبه على نظيره العماني بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت. وتقدم عُمان بهدف عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17، فيما أحرز اللاعب البحريني محمد مرهون، هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 78، وبعدها بدقيقتين فقط، …

