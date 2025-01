2025-01-04 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على حساب نظيره وست هام يونايتد 4-1 في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد. وتقدم مان سيتي عن طريق فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، ثم سجل إيرلينج هدفين في الدقائق 42 و55. وفي الدقيقة 58 سجل فيل فودين هدف رابع …

