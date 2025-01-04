بوقت قياسي.. القبض على سارقين اثنين لعجلة مواطن في بغداد

2025-01-04 23:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، القاء القبض على سارقين اثنين لعجلة أحد المواطنين في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد أن استنجد أحد المواطنين من خلال الاتصال المباشر بالخط الساخن الخاص بقيادتنا، مخبراً بتعرضه لعملية تسليب وسرقة عجلته ضمن منطقة البوعيثة في الدورة من قبل متهمين اثنين يستقلان عجلة نوع تاهو، على الفور وبإيعاز مباشر من الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرق (الأولى والآلية شرطة اتحادية) بالاشتراكي مع مفارز من نجدة الرصافة".

وأضافت أنه "من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية ضمن مختلف قواطع المسؤولية، تم القاء القبض على السارقين وضبط العجلة التي كانا يستقلانها وإعادة العجلة المسروقة لصاحبها وبوقت قياسي، وبذلك تثبت قطعاتنا الأمنية مرة تلو الأخرى ان العمل المشترك كفريق واحد وسرعة رد الفعل يحبط مخططات ونوايا عصابات الجريمة المنظمة التي تهدف للعبث بأمن المواطنين وزرع الرعب بين صفوفهم".



