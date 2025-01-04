نفط البصرة يجري انتخاباته وعلاء صباح رئيسا لإدارة النادي

2025-01-04 23:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت الهيئة العامة لنادي نفط البصرة الرياضي، يوم السبت، مؤتمرها الانتخابي لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي للسنوات الأربع المقبلة.

وشهد الحضور أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم (298) عضواً من أصل (364) عضواً، فيما اعتبرت اللجنة الانتخابية اكتمال النصاب وفقاً لقانون الاندية الرياضية.

وأسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي عن فوز علاء صباح مرعي، برئاسة الهيئة الإدارية، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس وائل شاكر، وأسعد كريم جاسم، أميناً للسر، وعبدالحافظ علاء الدين، أميناً مالياً، أما منصب العضوية فقد فاز كل من مفيد فالح نعمة، وسجاد كاظم، وأحمد طعمة.

وقد أشرفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على المؤتمر الانتخابي، وقد تألفت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادي نفط البصرة الرياضي من مدير مكتب الأندية مصطفى جبار علك مشرفاً عاماً، وبسام علي دواي رئيساً للجنة، وعضوية كل من فراس سهم كاظم، وسامي عواد داوود.