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› فيديو | إيران تبدأ مناورات قرب حدود العراق
فيديو | إيران تبدأ مناورات قرب حدود العراق
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2025-01-05 00:00:02 - المصدر: سكاي نيوز عربية
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