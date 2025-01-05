2025-01-05 00:00:04 - المصدر: ايشان

وقع العراقيون في حيرة من أمرهم، بعد أن أصابتهم “الإنفلونزا” مع حلول فصل الشتاء، حتى أنهكت بعضهم، واستمرت معهم لمدة تتراوح بين أسبوعين وصولاً إلى الشهر، كما حصل مع بعضهم، ليبقى الكثير متخوّفين من المتحوّر الجديد من فايروس كورونا، الذي كثر الحديث عنه. “لم أشهد مرضاً مثل هذا، حتى لحظة إصابتي بكورونا، لم تكن بهذه […]

ظهرت المقالة بعد إصابات “شديدة”.. العراقيون يشكون من “متحور كورونا” والصحة تؤكد: إنها إنفلونزا موسمي أولاً على ايشان.



