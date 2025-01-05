برشلونة يبلغ ثمن نهائي كأس الملك بفوز كبير على بارباسترو

2025-01-05 00:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً على حساب نظيره بارباسترو 4-0 في دور الـ31 من كأس ملك إسبانيا، على أرضية ملعب الرياضي البلدي.وتقدم برشلونة عن طريق إريك جارسيا في الدقيقة 21 من صناعة أراوخو، في حين سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف ثاني لصالح البرسا في الدقيقة 31 من صناعة توري.وفي الدقيقة 47 سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف ثالث من صناعة بابلو توري، بينما سجل بابلو توري هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 56 مستغلاً هفوة من حارس بارباسترو.وتأهل برشلونة بعد هذا الانتصار إلى دور الـ16 من البطولة.