في محافظتين.. مصرع واصابة 5 أشخاص بينهم رجل دين

2025-01-05 00:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بوقوع حادث سير جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأخبر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع قرب (منطقة المزارع) جنوبي مدينة الناصرية نتيجة تصادم 3 عجلات بسبب فقدان أحدهم على عجلته"، لافتا إلى أن "الحادث تسبب بإصابة 4 اشخاص بعضهم بحالة خطرة".

وفي محافظة النجف، ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير بين عجلتين على الطريق الحولي وسط مركز المحافظة، حيث أدى الحادث لمصرع رجل الدين الشيخ (علاء الغزي)"، مبينا أن "الشيخ كان عائداً لمنزله بعد إتمام القراءة الحسينية في احد المجالس العزاء".