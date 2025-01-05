2025-01-05 01:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ كرمانشاه الكوردية في إيران منوجهر حبيبي، أن أحد محاور تنمية المحافظة هو تنمية التجارة الخارجية، موضحا أنه بحسب إحصائيات مدير عام الجمارك تم تحقيق 2.5 مليار دولار من الصادرات غير النفطية من حدود محافظة كرمانشاه (المتاخمة للعراق)، لكن هذا الرقم بعيد عن هدف المحافظة، ومن المفترض أن يصل إلى 5 مليارات دولار على الأقل.

وجاء في تقرير صحفي إيراني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، نقل عن حبيبي في اجتماع مجموعة عمل تنمية الصادرات بالمحافظة يوم الخميس الماضي قوله: إن "محافظة كرمانشاه، بوجود معابر الحدود الرسمية خسروي وبرويز خان وسومار وشوشمي والشيخ صلة، لديها قدرة عالية على تنمية الصادرات"، موضحا أنه "لتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لأن تنمية المحافظة بعيدة عن المتوقع مع الرقم الحالي للصادرات".

وأكد محافظ كرمانشاه، على أهمية تنمية التجارة الخارجية في خطط تنمية المحافظة، قائلاً إن "أحد أهداف تنمية التجارة الخارجية للمحافظة هو تحقيق حصة 50% من الصادرات إلى العراق".

وأشار حبيبي إلى "الطابع الرسمي لجميع حدود المحافظة، ووجوب متابعة واستكمال البنى التحتية في الحدود بشكل خاص لأن الوضع الحالي للحدود والأسواق لا يتوافق مع الخطط التنموية للمحافظة وينبغي على المؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات أكثر جدية لاستكمال البنى التحتية".

وأضاف محافظ كرمانشاه: "مع استكمال هذه البنى التحتية سيتم تحديد القدرة الحقيقية لحدود التصدير لمحافظة كرمانشاه".

وأشار حبيبي إلى اللقاء والاتفاق مع رئيس هيئة الطرق لتطوير البنية التحتية بالحدود، قائلا: "على إدارة الطرق بالمحافظة متابعة تحسين الأوضاع والبنية التحتية للحدود؛ بحيث تكون التغييرات في الحدود في الزيارات المستقبلية ملموسة تماماً".

وذكر أن "شركات النقل الدولية ضرورية لتسهيل التجارة مع الجانب العراقي عند حدود برويزخان"، متابعاً: "قريبا سنجتمع مع مسؤولي محافظة ديالى العراقية للتشاور ومتابعة المشاكل والقضايا القائمة، وستعقد الاجتماعات المشتركة لإزالة العقبات أمام تطوير التجارة الحدودية بين الطرفين".

وأضاف أن "تطوير التجارة الخارجية في محافظة كرمانشاه يتطلب المزيد من تنسيق الأجهزة واستكمال البنية التحتية في المعابر الحدودية الخمس".

ولمحافظة كرمانشاه أكثر من 371 كيلومتراً من الحدود المشتركة مع العراق، وعلى طول هذه الحدود تنشط حدودان رسميتان وخمسة أسواق رسمية.

وبلغ حجم تصدير البضائع من محافظة كرمانشاه في العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس 2024) 7 ملايين و273 ألف طن بقيمة 3 مليارات و400 مليون دولار.