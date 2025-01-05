2025-01-05 01:50:06 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد – تبارك عبد المجيد شهد القطاع الصناعي في العراق تقلبات حادة بين الازدهار والتراجع على مدى العقود الماضية، متأثراً بالحروب والحصار الاقتصادي وسياسات الانفتاح التجاري. كما انخفضت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 1 في المئة، مع تعطيل معظم المعامل وتفاقم التحديات الإدارية والمالية. ورغم محاولات إعادة التأهيل بعد 2003، ظلت العقبات […]

The post مستشار اقتصادي: خفض معدلات البطالة مرهون بالقدرة على تعزيز دور الصناعة التحويلية appeared first on جريدة المدى.