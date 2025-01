التلغراف: الجفاف والسدود تعرض أهوار العراق لخطر التلاشي

2025-01-05 01:50:06 - المصدر: جريدة المدى

ترجمة / حامد أحمد تناول تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية الوضع المتدهور الذي تعيشه اهوار العراق من تراجع بمناسيب المياه وانحسار المسطحات المائية كتبعات للتغير المناخي وقلة الحصص المائية الناجمة عن بناء سدود ضخمة في البلدان المجاورة ادت الى نفوق اعداد كبيرة من الثروة الحيوانية التي تعد مصدر معيشة أهالي الاهوار في وقت عبر فيه نشطاء […]

