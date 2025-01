برشلونة يهزم بارباسترو بـ4 أهداف دون مقابل ويتأهل لثمن نهائي كاس ملك إسبانيا

2025-01-05 01:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر انتهت مباراة فريق بارباسترو و ضيفه برشلونة في كأس ملك إسبانيا ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة المحلية وذلك على ملعب مونيكيبال بفوز البرسا برباعية نظيفة. سجل أهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي2 ، بابلو توري ، اريك غارسيا. وبذلك يصعد الفريق الكتالوني لدور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.

