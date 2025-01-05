قمة ليفربول ومانشستر يونايتد مهددة بالتأجيل

2025-01-05 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تحوم الشكوك حول إقامة المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، بسبب التحذير من الطقس السيئ في شمال غرب إنجلترا.

ويتوقع أن تواجه المنطقة أمطارا غزيرة إضافية، بعد أيام من الفيضانات التي ضربتها وأدت إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق، مع تحذير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما قد يؤدي إلى تغطية الملعب والمناطق المحيطة بالثلوج.

والتحدي الأكبر ليس في تجهيز الملعب، بل في ضمان سلامة عشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المباراة.

ومن المحتمل عقد اجتماع لمجموعة استشارية للأمان، وسيضم الاجتماع مسؤولين من الناديين، وممثلين عن شرطة "ميرسيسايد"، ومجلس مدينة ليفربول.

وسبق أن تأجل لقاء "ديربي ميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون، أوائل كانون الاول الماضي، بسبب العاصفة دارا.

وتأجل عدد من مباريات الدوريات غير الاحترافية يوم أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية والملاعب المتجمدة.