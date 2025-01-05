لا أثر لمنخفض جوي.. أجواء معتدلة "شبه ربيعية" في بغداد

2025-01-05 09:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت توقعات الطقس الحالية في العراق، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، أجواء معتدلة وشبه ربيعية فضلا عن ارتفاع بدرجات الحرارة.

ويُتوقع أن تكون الأجواء مستقرة ومعتدلة خلال هذا الأسبوع، مع فرص محدودة لهطول الأمطار، كما لم تسجل الاجواء اي منخفض جوي بارد لليوم الثاني على التوالي.

وكانت هيئة الأنواء الجوية ومتنبئون جويون قد توقعوا ان يتعرض العراق إلى منخفض جوي يبدأ من ليل الجمعة الماضية ويستمر إلى ليل اليوم الأحد.

ووفقا لخرائط الطقس فأن الأجواء لم تشهد أي منخفض وبقيت درجات الحرارة على حالة من الانخفاض ليلا وساعات الصباح الاولى بينما انخفضت بقية النهار.