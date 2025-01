2025-01-05 10:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد من المتوقع أن يبدأ هطول الأمطار ظهر اليوم الأحد، وتكون مصحوبة بعواصف غبارية.

