برلماني: عدم التوافق على مفوضية جديدة يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقبلة

2025-01-05 10:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأفاد عضو مجلس النواب، علي البنداوي، بأن عدم التوافق على مفوضية جديدة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقبلة.وقال البنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) إن "مفوضية الانتخابات الحالية انتهى عملها، وأن حلّها دون التوصل إلى تشكيل مفوضية جديدة يمثل تحديًا كبيرًا، بسبب تمسك الأطراف السياسية بممثليها داخل المفوضية".وأضاف أن "عدم التوافق على مفوضية جديدة […]

