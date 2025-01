حادث مروري عند تقاطع البهو وسط الناصرية يسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة

2025-01-05 10:06:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار بوقوع حادث مروري عند تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية فجر اليوم، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الحادث نجم عن اصطدام بين مركبتين صالون بسبب عدم إعطاء أولوية المرور لإحدى المركبات.واضاف، الحادث أدى إلى ثلاث...

