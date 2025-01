ينتشر عبر الملابس.. خبراء يحذرون من فيروس “نورو”

2025-01-05 10:06:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: حذر خبراء في مجال الصحة بالمملكة المتحدة من استمرار تفشي فيروس “نورو” المعروف بالقيء الشتوي، خاصة في ظل سهولة انتقال العدوى لا سيما عن طريق اللمس. وتشير الأرقام إلى أن حالات الإصابة بالفيروس الذي يسبب القيء والإسهال، ارتفعت بنسبة 40 في المئة عن السنوات السابقة، كما يمكن أن يظهر فيروس...

