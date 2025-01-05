مدير مستشفى الشعب: افتتاح أقسام الاستشاريات سيكون على مراحل

2025-01-05 11:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مدير مستشفى الشعب، زيد عدنان، اليوم الأحد، عن استعداد المستشفى لاستقبال المرضى، فيما أكد أن افتتاح أقسام الاستشاريات سيكون على شكل مراحل.

وقال عدنان لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن مستعدون لاستقبال الزخم المتوقع في المستشفى، حيث تتوفر الاستشاريات الأساسية، مثل العيون، الأنف، الأذن، الحنجرة، النسائية، البولية، الجلدية، الباطنية، الأطفال، الجراحة، الكسور، والعصبية، وبنسبة من 90-95%"، لافتاً إلى أنه "في الأيام القادمة سيتم افتتاح جميع الاستشاريات على شكل مراحل، وذلك لأن نظام المستشفى عالمي يفتح على شكل مراحل".

وأضاف: "في البداية، سنقدم خدمات استشارية في الأقسام التي تم افتتاحها الان وخلال المرحلة القادمة، سنفتح استشاريات متخصصة في القلب، التنفس، بالإضافة إلى علاج طبيعي وديلزة، والناظور، والجهاز الهضمي"، مشيراً إلى أن "الأيام القادمة ستشهد فتح استشاريات أكبر وأكثر".

وأوضح أن "المستشفى يديره كادر مشترك من العراقيين والأتراك، حيث يكون الجانب التركي حسب العقد المتفق عليه، مسؤولاً عن الإدارة"، مبيناً أن "تنفيذ برنامج أي مشروع جديد في بدايته تكون فيه ملاحظات للكوادر الموجودة، ونحن مستعدون لهذا الموضوع".

وأكد عدنان، أن "الأجور هي نفسها كأي مؤسسة عراقية تابعة لوزارة الصحة، مع توفير خدمات استعلامات وقص التذكرة للتوجه إلى الأقسام المطلوبة"، مشيراً إلى أن "المستشفى خصص طابقاً لاستقبال مرضى الطوارئ على مدار 24 ساعة، وسيتم توفير استشاريين خارجيين بعد الدوام الرسمي لمراجعة الحالات الطارئة".