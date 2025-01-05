العدل تعلن إطلاق خدمة فتح الاضابير التنفيذية عبر بوابة اور الالكترونية

2025-01-05 11:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر بوابة أور الإلكترونية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "دائرة التنفيذ، أعلنت شمول مديرية تنفيذ الكرادة، بخدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر منصة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، حيث ستتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المديرية عبر هواتفهم أو حواسيبهم الشخصية ومن دون الحضور والمراجعة ".

وأضاف، أن "خطوات فتح الأضبارة تتلخص بملء الحقول بالمعلومات الشخصية وإرفاق قرار الحكم واختيار نوع الخدمة فضلاً عن رفع الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب، كما أن النافذة وفرت إمكانية الاستعلام عن الخدمات في حقل الأسئلة الشائعة".

وتابع، أن "التعاون مستمر مع دائرة التخطيط العدلي ومركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل توسيع قاعدة البيانات الإلكترونية وشمول جميع المديريات المتبقية بالتتابع ضمن هذا المشروع الذي تعده الدائرة الحجر الأساس في سعيها نحو التحول الرقمي".