2025-01-05 11:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط عجلات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء، حول إحكام السيطرة على جميع منافذنا من خلال منع حالات التهريب وإيقاف الهدر بالمال العام، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط، من ضبط ثلاث عجلات، اثنتان نوع كرايسلر والثالثة دوج جارجر موديل 2023 والمنجزة معاملاتها من قبل مركز جمرك أم قصر الأوسط، وبعد التدقيق بتفاصيلها في بوابة البحث والتحري، تبين أن أرقام الشواصي للعجلات تم التلاعب والتحريف بها (مزورة) وهذا يعد مخالفاً لضوابط وشروط الاستيراد".وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".