2025-01-05 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصلت بغداد صباح اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، الى المركز الاول بمستوى التلوث حول العالم.

وبحسب مؤشر جودة الهواء في بغداد، فأن "مؤشر التلوث في العاصمة يبلغ ذروته هذا اليوم الأحد مع سكون الرياح وعدم وجود حلول حقيقية للمصادر"، مبينا ان "نسبة التلوث بلغت 203 غرام في المتر المكعب الواحد".

وبين الموقع أن "هذه النسبة تصنف على انها غير جيدة بصحة الانسان، وتضع العاصمة بغداد في المركز الاول بمستوى التلوث".



