انخفاض جديد يطرأ على الدولار بافتتاح بورصتي بغداد وأربيل

2025-01-05 11:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت 151700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل سعر البيع 151200 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار .