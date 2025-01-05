هيئة التقاعد الوطنية تكشف سبب تأخير رواتب المتقاعدين

2025-01-05 11:25:08 - المصدر: الفرات نيوز

*طالبت المصارف بسرعة إطلاق الرواتب التقاعدية..

هيأة التقاعد الوطنية رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل والتأخير كان بسبب عطلة العام الجديد

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً وتفسيرات مختلفة عن اسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني ٢٠٢٥

وبهذا الصدد تود هيأة التقاعد الوطنية، طمائنينة شريحة المتقاعدين كافة ، ان رواتبهم مؤمّنة بالكامل، ولايوجد هناك اي شحة في السيولة المالية التي تغطي الرواتب، وان كل ما اشيع ليس سوى تكهنات لا تستند الى اي اساس، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع.

وتؤكد الهيأة ،استكمالها كافة الاجراءات في رفع بيانات رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني ٢٠٢٥ حسب موعدها المحدد، وأُرسلت الى المصارف بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤ بغية استكمال اجراءات الصرف ضمن خطة الهيأة التي اطلقتها سابقاً بصرف الرواتب التقاعدية باليوم الاول من كل شهر وهي ملتزمة بهذه الخطة، وفي حال صادف اليوم الاول من الشهر عطلة رسمية (كما حدث ذلك يوم ١-١-٢٠٢٥)، فإن صرف الرواتب سيرحل الى اليوم التالي.

ولكن الذي حدث في يوم ٢-١-٢٠٢٥، المصارف لم تتمكن من استكمال اجراءات الصرف بسبب توجيه البنك المركزي بتعطيل العمل في المصارف ، الامر الذي ادّى الى تأخير صرف رواتب المتقاعدين يوم الخميس ٢-١-٢٠٢٥

وتدعو الهياة المصارف كافة إلى استكمال اجراءات صرف الرواتب التقاعدية اعتبارا من هذا اليوم الاحد الموافق ٥-١-٢٠٢٥ بعد ان تم استئناف عملها.

هيأة التقاعد الوطنية

الإعلام والاتصال الحكومي

٥-١-٢٠٢٥