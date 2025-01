بغداد تختنق: العاصمة تتصدر مؤشر التلوث العالمي وسط غياب الحلول

2025-01-05 11:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةسجل مؤشر التلوث في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، ارتفاعاً قياسياً، متزامناً مع سكون الرياح وغياب الحلول الجذرية لمعالجة مصادر التلوث. وأشار خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، وتابعته(المدى) إلى أن "بغداد تصدرت صباح الأحد قائمة المدن العالمية الأكثر تلوثاً". ووفقاً للمؤشر، جاءت العاصمة البنغلاديشية دكا في المرتبة الثانية، تلتها العاصمة […]

