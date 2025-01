أنصار الله تستهدف محطة كهرباء إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

2025-01-05 11:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت حركة أنصار الحوثيون، اليوم الأحد، استهداف محطة كهرباء جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.وذكر بيان للحركة تلقته (المدى) أن "القوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً، استهدفت محطةَ الكهرباءِ "أوروت رابين" التابعةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ جنوبيَّ منطقة حيفا المحتلةِ، وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2".وأضاف أن "العملية حققت هدفَها بنجاحٍ".

