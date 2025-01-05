2025-01-05 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تحتضن العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس العرب لكرة القدم للمدة من 1 كانون الأول إلى 18 كانون الأول عام 2025.

وقد أوقعت القرعة، المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الجزائر وليبيا والأردن.

فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب والسعودية وعمان وفلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس وقطر والبحرين والكويت.

وفي المجموعة الثالثة جاءت كل من منتخبات مصر والإمارات وسوريا وأخيراً المنتخب اليمني.

وسلطت وكالة شفق نيوز، الضوء على تاريخ مشاركات العراق والمنتخبات العربية في البطولة وأبرز النتائج والتفاصيل الأخرى.

لقد اقيمت اول بطولة عرب عام 1963 في العاصمة اللبنانية بيروت، وفاز حينها المنتخب التونسي باول لقب ، وقد تم تنظيم 10 نسخ من البطولة لحد الان .

فازت خمسة منتخبات وطنية في بطولات كأس العرب التسع ، فقد فاز العراق باللقب أربع مرات يليه المنتخب السعودي الذي فاز باللقب مرتين، بينما فازت منتخبات تونس ، مصر ، المغرب ، الجزائر بلقب واحد لكل منهم. واستضافت سبعة دول كأس العرب، وهي الكويت والمملكة العربية السعودية البطولة مرتين، في حين استضافت كل من لبنان والعراق والأردن وسوريا مرة واحدة ، فيما استضافت قطر كاس العرب 2021 وأصبحت ثالث بلد يستضيف مباريات في بطولتين عربيتين.

وكان صاحب اعلى رصيد بإحراز لقب بطولة العرب هو المنتخب العراقي بـ4 القاب اعوام 1964، 1966، 1985، 1988، وقد توج منتخب الجزائر لأول مرة في تاريخه باخر لقب في النسخة العاشرة بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم التي جرت في قطر 2021 .

ويعد الهداف التاريخي للبطوله الليبي علي البسكي بـ16 هدفاً، فيما عد منتخب العراق الوطني الأكثر تحقيقا للفوز في تاريخ البطولة حيث فاز 16 مرة، اما المنتخب الأردني فهو الأكثر خساره في تاريخ البطوله في 16 مباراة.

بينما يعتبر المنتخب الكويتي الأكثر تسجلاً للأهداف في تاريخ البطولة إذ سجل 48 هدفاً، ومنتخب الأردن هو أكثر منتخب تلقى أهداف في تاريخ كأس العرب برصيد 57 هدفا .

لعبت النسخة الأولى للبطولة عام 1963 في لبنان وفازت بها تونس. بعد أن اقيما في عامي 1964 و1966، توقفت كأس العرب لما يقرب من 20 عاماً قبل أن يتم استئنافها في عام 1985، أقيمت البطولة خمس مرات أخرى حتى عام 2012، وهي آخر نسخة ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم. اما نسخة 2021 هي الأولى التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.