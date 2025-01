مستشار محافظ ذي قار: ملف المياه شائك بسبب تدخل أطراف خارجية وقلة الإطلاقات المائية

2025-01-05 11:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين، حيدر سعدي، أن ملف المياه في المحافظة يعد من الملفات الشائكة، حيث تتأثر الإطلاقات المائية سلبا بسبب تدخل أطراف خارجية مثل دول المنبع، وبخاصة تركيا، مما أدى إلى قلة الإطلاقات المائية وارتفاع نسب التلوث والملوحة في المياه. وأوضح سعدي، خلال حديثه...

