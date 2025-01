2025-01-05 11:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزت عودة الناشي، أن المجلس يعمل حالياً على إعداد كشوفات وقوائم الأجراء اليوميين تمهيداً لتعديل رواتبهم. وأوضح أن هذه القوائم ستُرسل إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقة النهائية، بعد استيفاء التفاصيل المطلوبة من بغداد. وأشار الناشي، خلال حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست” الذي...

The post رئيس مجلس ذي قار: قوائم الأجراء اليوميين قيد الإعداد لتعديل رواتبهم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.